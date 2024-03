Tamesna: Inauguration de la 1ère tranche du projet d’ouverture de 150 salles de cinéma à travers le Royaume

jeudi, 7 mars, 2024 à 10:31

Tamesna – Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a présidé, mercredi à Tamesna, la cérémonie d’inauguration de 50 salles de cinéma, première tranche d’un projet de mise en service de 150 salles dans les douze régions du Royaume.

Cette initiative vise à renforcer l’industrie culturelle et cinématographique en offrant l’infrastructure nécessaire aux artistes, producteurs et réalisateurs pour diffuser et promouvoir leurs œuvres cinématographiques au niveau national, tout en créant une dynamique culturelle dans différentes villes et provinces du Royaume.

Visant tout particulièrement les petites et moyennes villes, ce projet vient consacrer les “droits culturels” des Marocains en démocratisant l’accès aux salles obscures, notamment au profit des jeunes, a souligné M. Bensaid dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration organisée au Centre culturel de Tamesna en présence de plusieurs personnalités du monde des arts, de la culture et du 7ème art.

Fruit d’un travail collaboratif qui s’intègre dans la dynamique enclenchée dans le domaine culturel sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en ce qui concerne le développement social et les droits culturels, cette initiative vise également à créer “un nouvel écosystème pour les producteurs et réalisateurs marocains” pour qu’ils puissent aller à la rencontre des citoyens dans des villes comme Ouarzazate, Debdou, Rissani ou Tamesna qui disposeront désormais de leurs propres salles de cinéma, a fait valoir M. Bensaid.

Le projet d’ouverture de 150 salles de cinéma à l’échelle nationale est un “nouveau service culturel” destiné à combler le manque enregistré en matière d’offre cinématographique, a indiqué le ministre, saluant le rôle clé joué par les associations culturelles, notamment les ciné-clubs, dans la réussite de ce projet et soulignant l’importance de renforcer la coopération entre le ministère et les autres parties prenantes pour réconcilier les citoyens avec le grand écran.

L’objectif principal de cette initiative est de créer une dynamique culturelle, artistique et cinématographique afin de permettre aux jeunes, où qu’ils soient au Maroc, d’accéder au cinéma, d’aller à la rencontre des artistes et de mieux connaître l’Histoire de leur pays à travers le 7ème art, a affirmé M. Bensaid.

Pour ce faire, des tarifs réduits ont été mis en place en faveur des jeunes grâce à des partenariats avec plusieurs salles de cinéma dans les grandes villes du Maroc, a-t-il fait savoir.

Cette cérémonie d’inauguration a vu la projection d’un film documentaire mettant en avant les points de vue de différentes parties prenantes quant à l’importance de ce projet pour les citoyens, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et les institutionnels.