Tanger abrite la FIJET Academy For Young Journalists

lundi, 25 juillet, 2022 à 16:03

Tanger – Les travaux de la FIJET Academy For Young Journalists se sont ouverts, lundi à Tanger, sous le thème “Les défis du tourisme dans le monde post-pandémique”, avec la participation d’un parterre d’experts et d’universitaires marocains et étrangers, ainsi que des journalistes bénéficiaires du programme.