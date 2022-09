Tanger: Des cinéastes appellent au renforcement du rôle des régions dans le soutien à la production cinématographique nationale

mercredi, 21 septembre, 2022 à 15:35

Le Maroc et la Chine partagent l’ambition d’établir une coopération Sud-Sud “triplement gagnante” en soutien au développement tous azimuts de l’Afrique, a affirmé à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.