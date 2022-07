Tanger: Focus sur le rôle du journalisme touristique dans la promotion du tourisme mondial

samedi, 30 juillet, 2022 à 18:32

Tanger – Le rôle du journalisme touristique dans la promotion et le développement du tourisme mondial a été au centre d’une rencontre organisée, vendredi à Tanger, dans le cadre des activités de la FIJET Academy For Young Journalists.

Lors d’une master class, tenue à l’Institut supérieur international de tourisme de Tanger (ISITT), les intervenants ont mis l’accent sur le rôle important que jouent les journalistes touristiques dans la promotion des destinations touristiques et le développement du tourisme mondial, passant en revue les défis auxquels fait face le secteur, notamment ceux liés à la révolution numérique.

S’exprimant à cette occasion, le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, a souligné que le tourisme constitue un secteur sensible, dont dépend non seulement l’image et la notoriété du pays, mais également les recettes touristiques, notant qu’il est également un secteur stratégique, dans la mesure où un article publié sur un pays donné peut détruire de la valeur et porter atteinte à la notoriété de la destination ou au contraire créer de la valeur et renforcer son rayonnement international.

M. Hachimi Idrissi a affirmé que le journaliste touristique, qui fait partie intégrante de la chaine de valeur touristique, doit faire preuve de sens de responsabilité, avoir le sens de la mesure et veiller sur sa crédibilité personnelle et celle des destinations, relevant qu'”une évaluation faite par un journaliste qui n’est pas structurée dans un cadre professionnel peut avoir des retombées extrêmement négatives sur la destination”.

Pour sa part, l’ex-ministre du tourisme, M. Lahcen Haddad, a mis en avant les changements importants qui sont en train de s’opérer dans le secteur du tourisme, surtout avec l’utilisation des nouvelles technologies, la révolution industrielle et le changement du business model que ça soit dans l’hébergement, la restauration ou le transport aérien et urbain, notant que les autres segments de la chaine de valeur touristique et les gouvernements doivent accompagner ces mutations, à travers le recours au digital et à la technologie, à l’instar de plusieurs pays qui ont réussi à révolutionner le tourisme.

M. Haddad a également abordé les changements dus à la pandémie de la Covid-19, puisque le voyageur est maintenant de plus en plus soucieux de l’hygiène, et de son impact social et environnemental, soulignant que l’expérience touristique doit refléter ce changement.

Évoquant l’importance du métaverse (monde virtuel aux interactions réelles, ndlr), qui a révolutionné le tourisme mondial, M. Haddad a relevé que le Maroc est appelé à investir dans cette approche innovante, puisqu’elle constitue l’avenir surtout pour les futures générations, à travers le développement de “versions métaverses” de la destination et la création d’événements hybrides, ajoutant: “je pense que le Maroc dispose des atouts en termes de technologies et de ressources humaines pour se positionner dans ce domaine”.

L’ex-ministre a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle important que joue le journalisme touristique dans la promotion des destinations, notant que les journalistes de tourisme doivent faire preuve d’un sens de responsabilité éthique et professionnelle, et d’objectivité, et veiller à contribuer au développement des destinations et à la promotion du rapprochement entre les pays et les peuples.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de l’Association marocaine des journalistes et écrivains du tourisme (AMJET-Maroc), M. Senhadji Najib, a affirmé que cet événement international ambitionne de promouvoir l’échange de connaissances et d’expériences entre les jeunes journalistes des différents pays d’Europe et d’Amérique, les étudiants de l’ISITT, les experts et les professionnels du tourisme, ainsi que de renforcer le rayonnement international du Maroc en général, et de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima en particulier.

M. Senhadji a fait savoir que les master class organisées dans le cadre de cet événement prestigieux traitent du sujet du tourisme post-Covid 19 sur les plans de communication, d’écriture et des relations avec les institutions publiques et le consommateur, relevant que ce programme de formation vise à permettre aux jeunes participants de s’entrainer sur le journalisme touristique, découvrir leur passion et de renforcer leurs connaissances dans ce domaine, afin qu’ils puissent contribuer au développement du tourisme mondial.

Organisée conjointement par la FIJET Académie pour jeunes journalistes, l’ISITT et l’AMJET-Maroc, sous l’égide du ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, la FIJET Academy For Young Journalists, qui se tient du 24 au 31 juillet, sous le thème “Les défis du tourisme dans le monde post-pandémique”, est un programme résidentiel pour les journalistes entre 25 et 35 ans.

Au programme de cet événement, organisé en partenariat avec la Confédération nationale du Tourisme (CNT), l’Office national marocain du tourisme (ONMT), le Conseil régional du tourisme (CRT) de Tanger-Tétouan-Al Hociema, et l’Association régionale de l’industrie hôtelière (ARIH), figurent des conférences sur le tourisme et le journalisme de voyage et des excursions organisées au profit des participants, afin de leur permettre de découvrir Tanger et sa médina, ainsi que les villes de Tétouan, Assilah, Chefchaouen et de Larache, et de se familiariser avec la culture locale pendant la manifestation.