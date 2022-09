Tanger: Khalil Hachimi Idrissi présente l’ouvrage “MAP, une certaine histoire du Maroc 1959-2020”

vendredi, 9 septembre, 2022 à 23:13

Tanger – Le Directeur général de l’Agence marocaine de presse (MAP), Khalil Hachimi Idrissi, a présenté, vendredi à la Légation américaine à Tanger, l’ouvrage “MAP, une certaine histoire du Maroc 1959-2020”.

Cette rencontre, organisée par The Tangier American Legation Institute for Moroccan Studies (TALIM), en partenariat avec Lions Club Maroc, en présence de personnalités des mondes de la culture, de l’édition, des médias et de la recherche scientifique, a été l’occasion de présenter cet ouvrage de la MAP, qui a été accueilli avec beaucoup d’intérêt, de curiosité et de bienveillance par l’assistance.

Ce livre de 600 pages, édité en 2021, offre un précieux éclairage sur l’histoire du Maroc contemporain à travers le prisme des dépêches de la MAP. Il aborde une multitude de thèmes, notamment le pluralisme politique comme choix irréversible de l’Etat marocain, l’ouverture économique, la gestion de l’eau, le Plan Maroc Vert, les nouveaux métiers promus par le plan Emergence, le rôle fondamental de la Commanderie des croyants, la diversité culturelle et la politique internationale du Royaume.

Agrémentée d’une belle sélection de photos, la publication revient sur des moments forts et des périodes charnières de l’histoire du Royaume, dont les journalistes de l’Agence ont été à la fois les témoins et les rapporteurs.

S’exprimant à cette occasion, M. Hachimi Idrissi s’est dit heureux de présenter cet ouvrage dans un lieu magique chargé d’histoire et de mémoire devant un public averti, rappelant que cet édifice historique a joué un rôle incontournable dans le renforcement des relations entre le Maroc et les Etats-Unis.

Le Directeur général de la MAP, a indiqué que cet ouvrage présente une lecture spécifique de l’histoire du Maroc, s’étendant de la fin des années 50 du siècle passé à l’année 2020, au travers des dépêches de l’Agence et des plumes de ses journalistes qui sont les historiens du quotidien.

“Cette publication a institutionnalisé ce travail de documentation historique du quotidien et présenté au public un aperçu panoramique sur l’évolution du paysage politique, social et culturel du Maroc, qui peut intéresser les chercheurs et les historiens”, a-t-il fait savoir, relevant que l’objectif de ce travail colossal est de restituer l’histoire contemporaine du Maroc au jour le jour, sans aucun commentaire, à travers des faits réels.

L’ouvrage propose aux lecteurs une base de données regroupées dans une seule publication, pour présenter aux générations futures une nouvelle lecture, scientifique et bien documentée, de l’histoire contemporaine du Maroc, a-t-il précisé.

“Ce livre donne un résultat qui étonne les gens par sa densité, mais également par le fait qu’il offre une vision panoptique sur un Etat qui se construit, une démocratie qui s’approfondit, une société qui s’ouvre, et une nation qui montre d’une manière éclatante le fait qu’elle appartienne à une très grande civilisation”, a dit M. Hachimi Idrissi, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, ajoutant: “seuls les pays civilisés, sûrs de leur histoire et de leur identité peuvent se lancer dans des exercices de ce type et écrire leurs histoires avec des faits vérifiables sur lesquels il y a un consensus, mais dont l’analyse et l’interprétation est libre”.

Le Directeur général de la MAP a noté que cette publication a tout le mérite d’être un corpus offert aux historiens, aux professionnels de l’histoire et aux universitaires pour en faire l’histoire avec une démarche scientifique.

Pour sa part, le directeur de Virgule Editions, Hamid Abbou, a souligné que cette rencontre est l’occasion de débattre du plan de cette publication et comment pouvoir raconter l’histoire du Maroc à partir des dépêches de la MAP, qualifiant de “très intéressant” cet ouvrage, vu qu’il a relaté l’histoire contemporaine du Royaume en toute objectivité.

“Cet ouvrage va certainement enrichir la bibliothèque marocaine et constituer un document de référence pour les chercheurs et les académiciens”, a-t-il insisté.

De son côté, la directrice de la Légation américaine, Jennifer Rasamimanana, s’est dite ravie d’accueillir un grand homme comme le Directeur général de la MAP, qui vient présenter un excellent ouvrage racontant l’histoire du Maroc, au travers les dépêches de l’Agence.

“Cette rencontre est un moment de discussion, d’échange et de partage singulier, qui vient consolider les relations d’amitié entre le Maroc et les Etats-Unis”, a-t-elle poursuivi.

Mme Rasamimanana a tenu à rappeler que la Légation américaine constitue l’un des lieux mythiques de la ville du Détroit et la plus ancienne représentation diplomatique des Etats-Unis dans le monde, relevant qu’il s’agit du seul bâtiment historique des Etats-Unis situé en dehors du territoire américain, qui constitue un symbole fort des relations diplomatiques historiques liant les deux pays.

Cette manifestation a été également l’occasion pour le Directeur général de la MAP de présenter son recueil de poésie intitulé “Anthologie erratique”, paru en 2022 chez Virgule Editions, et de lire certains de ses poèmes pour le plus grand bonheur du public, en l’occurrence “la loi du désamour”, “l’hypocrite sublime”, “le petit chemin” et “XL”.

L’écrivain et journaliste Khalil Hachimi Idrissi a, à cette occasion, signé et dédicacé l’ouvrage “MAP, une certaine histoire du Maroc 1959-2020” et son recueil de poèmes.