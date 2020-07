Tanger à l’heure du 1er festival digital Africa Taba’Talent

dimanche, 26 juillet, 2020 à 14:34

Tanger – La 1ère édition du festival digital Africa Taba’Talent s’est ouverte, samedi à Tanger, avec une série d’activités culturelles et de spectacles animés par de jeunes artistes marocains et migrants, pour le plus grand bonheur des férus de l’art et de la créativité.