Tanger: remise des prix aux projets lauréats du concours d’idées sur la réhabilitation de la Plaza Toro

jeudi, 29 avril, 2021 à 18:08

Tanger – La cérémonie de remise des prix aux trois projets lauréats du concours d’idées portant sur la restauration et la réhabilitation de la Plaza Toro a été tenue, jeudi, au siège de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Présidée par le Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, cette cérémonie s’est déroulée en présence du directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), Mounir El Bouyoussfi, de la présidente du conseil de la région, Fatima El Hassani et du maire de la ville de Tanger, Bachir Abdellaoui, ainsi que des présidents des zones de Tanger, de Tétouan et d’Al Hoceima du Conseil régional de l’Ordre des architectes.