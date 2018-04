Taroudant: Le festival du cinéma et de l’histoire entend apporter une plus-value au paysage cinématographique

vendredi, 13 avril, 2018 à 18:22

Agadir – Le festival international du cinéma et de l’histoire de Taroudant (FICHTA) entend apporter une plus value au paysage cinématographique au Maroc au regard de sa programmation et des films à l’affiche, selon les organisateurs de cet évènement dont la première édition est prévue du 16 au 21 avril courant.