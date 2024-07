Taroudant: Tomber de rideau sur la 4è édition du Festival Taskiouine

lundi, 1 juillet, 2024 à 14:59

Taroudant – Le rideau est tombé, dimanche soir à Taroudant, sur la 4ème édition du Festival Taskiouine, après trois jours de festivités célébrant ce patrimoine enraciné dans le paysage culturel et artistique national.

Initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Culture), cet événement marqué par la participation de 15 troupes populaires issues de différentes régions du Royaume, ambitionne de valoriser la danse Taskiouine et contribuer à la préservation et au rayonnement de cet art immatériel authentique.

Lors de ce festival, un hommage appuyé a été rendu à des figures emblématiques qui ont largement contribué à la préservation de la danse Taskiouine, à sa pérennité et sa transmission aux générations futures.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur artistique du festival, Hamza Mhimdat a souligné que la 4è cette édition de cette manifestation artistique a connu un grand succès à travers la participation de plusieurs troupes représentant ce patrimoine culturel national.

Le programme de cette édition organisée en partenariat avec les Conseils communal et provincial de Taroudant et en collaboration avec la préfecture de la province de Taroudant, a compris l’organisation d’une exposition de fabrication d’accessoires de la danse Taskiouine , outre des spectacles populaires et une conférence sur la danse Taskiouine.

La danse Taskiwin, essentiellement masculine, tire son nom de la corne à poudre que porte chaque danseur sur son épaule gauche, tiskt (pluriel: Taskiwin ).

Les mouvements consistent à faire vibrer les épaules au rythme des tambourins et des flutes, pour restituer des épisodes guerriers, d’héroïsme et de bravoure.

En 2017, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco qui nécessite une sauvegarde urgente.