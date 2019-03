Technologie et cinéma, des “liaisons dangereuses” (cinéaste)

jeudi, 28 mars, 2019 à 18:15

Dans le cadre des opérations sécuritaires conjointes de lutte contre les réseaux de l’immigration illégale, la Brigade nationale de la police judiciaire a procédé, en coordination avec les éléments de la police judiciaire de Nador, Fès et Sefrou, à l’arrestation de 14 individus, dont un faisant l’objet d’un avis de recherche national pour meurtre prémédité et coups et blessures avec préméditation.