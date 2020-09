Technologie: L’Innovation Week IWA étendue jusqu’au 19 décembre prochain (Communiqué)

lundi, 14 septembre, 2020 à 17:15

Rabat – La Semaine de l’Innovation IWA 2020 a été étendue à 15 semaines (103 jours) jusqu’au 19 décembre prochain, a fait savoir lundi l’association marocaine OFEED dans un communiqué.

Cette décision vise à permettre au plus grand nombre d’inventeurs de participer en ligne à cet événement et diffuser l’innovation le plus largement possible dans le monde, explique l’Association, précisant que ce rendez-vous est organisé par OFEED sous le patronage de la Fédération internationale des associations d’inventeurs (IFIA) et avec les principaux partenaires: la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Oxford Business Group, partenaire de recherche ainsi que le Magazine “The Patent”, partenaire média international.