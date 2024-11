Tétouan: Ouverture du 40è Congrès des journalistes des deux rives

vendredi, 8 novembre, 2024 à 23:04

Tétouan – Le 40è Congrès des journalistes des deux rives s’est ouvert, vendredi à la Maison méditerranéenne de l’avocat à Tétouan, sous le thème “Médias des deux rives: enjeux communs pour la réussite du Mondial 2030”.

Organisé par l’Association marocaine de la presse, en partenariat avec le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM)– Section de Tétouan, et l’Association de la presse du Détroit de Gibraltar, ce congrès réunit des journalistes marocains et espagnols, ainsi que des chercheurs et des experts du domaine.

Cet événement vise à échanger des points de vue sur les questions d’intérêt commun actuelles, à renforcer les liens de communication constructive et à promouvoir la culture de dialogue entre les acteurs des domaines journalistique, académique et de la recherche scientifique.

Selon les organisateurs, cet événement médiatique et scientifique et culturel a réussi, pendant plus de deux décennies, à jeter des ponts de communication entre les journalistes et une frange influente de la société espagnole, tout en instaurant une diplomatie parallèle efficace à plusieurs niveaux et sur des questions d’actualité.

Dans une déclaration à la MAP, le président du SNPM, Abdelkebir Khchichen, a souligné que la continuité et la régularité de ce congrès témoignent de sa réussite, ainsi que des relations d’amitié solides qui unissent non seulement les journalistes marocains et espagnols, mais également les deux peuples.

Khchichen a, à cet égard, noté que l’organisation conjointe de la Coupe du Monde de football 2030 est le fruit de cette amitié entre les peuples marocain, espagnol et portugais, soulignant que le Maroc récolte les fruits de son orientation vers la rive Nord pour établir des partenariats et des relations.

Il a également relevé que les médias marocains doivent se préparer comme il se doit pour cet événement d’envergure, tant en termes de formation que de logistique, compte tenu du rôle fondamental qu’il joueront pour montrer une belle image du Maroc.

De son côté, le président de l’Association marocaine de la presse, Mustapha El Abbassi, a souligné que ce congrès a toujours été l’occasion de débattre des questions d’actualité intéressant les peuples marocain et espagnol, précisant que cette édition est consacrée à l’examen des perspectives futures du journalisme sportif, en particulier dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du Monde 2030.

Le Maroc, a-t-il enchainé, veut aborder cet évènement majeur avec des journalistes compétents, capables de promouvoir et de valoriser les atouts du pays et des régions qui accueilleront ces événements sportifs, ainsi que de présenter un produit médiatique honorable qui reflète le développement que connaît le Royaume, rappelant que le SNPM et l’Association marocaine de la presse ont mis en place un programme de formation et d’encadrement en préparation pour ce grand rendez-vous sportif.

Quant au président de l’Association de la presse du Détroit de Gibraltar, Javier Martinez, a exprimé la satisfaction de la délégation journalistique espagnole de renouer les liens avec leurs homologues marocains, et de poursuivre la discussion sur les questions d’intérêt commun pour les deux pays, affirmant que toutes les conditions sont réunies pour assurer le succès du Mondial 2030.

Ce congrès sera marqué par l’organisation de plusieurs ateliers thématiques, notamment sur “les médias et leur rôle central dans la réussite du rapprochement commun” et “Quel média pour quel public à l’horizon du Mondial 2023”, ainsi que par un hommage qui sera rendu au journaliste Anas Sordo, une figure de proue de la presse sportive locale et régionale.