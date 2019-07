Tombée du Rideau à Essaouira sur la 2è édition du Festival ”Génération Gnaoua des Jeunes”

dimanche, 21 juillet, 2019 à 15:44

Essaouira – La deuxième édition du Festival ”Génération Gnaoua des Jeunes”, un événement artistique et culturel tourné vers la préservation de cet art ancestral et sa transmission aux générations à venir, a pris fin samedi soir à Essaouira, après trois jours de concerts musicaux des plus exaltants.

Dans une ambiance conviviale et de liesse, des festivaliers d’ici et d’ailleurs, jeunes et moins jeunes, se sont donnés rendez-vous à l’espace de Dar Souiri, le temps de venir encourager les jeunes maâlems, leur souhaiter bonne continuation et les remercier, comme il se doit, pour les différentes présentations et belles aventures musicales auxquels ils les ont conviés tout au long de cette nouvelle édition.