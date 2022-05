La traduction espagnole du livre “Le Maroc face au printemps arabe” a rapproché le public argentin de la réalité marocaine (éditeur)

vendredi, 6 mai, 2022 à 21:52

Le coup d’envoi officiel de la 3e édition du Forum d’information et d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire a été donné, vendredi à Sidi Kacem, lors d’une cérémonie marquée par la présence de plusieurs responsables et élèves de la région Rabat-Salé-Kénitra.