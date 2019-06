Le trio Migos assure le show sur la scène OLM-Souissi à Mawazine

vendredi, 28 juin, 2019 à 9:31

— Par Aimad Ouhakki —

Rabat – Le trio Quavo, Takeoff et Offset composant le groupe Migos a assuré le show comme il se doit sur la scène OLM-Souissi, jeudi dans le cadre de la 18ème édition du festival Mawazine-Rythmes du monde.

Venu tout droit de l’Etat américain de Géorgie, le groupe a fait vibrer les festivaliers de l’OLM sur ses rythmes hip-hop à travers un cocktail mêlant rap, beatbox et break dance.

Accompagnés d’un disc-jockey qui a su donner le bon tempo à la soirée, les Migos ont interprété des hits qui ont longtemps trôné en haut des tendances musicales au pays de l’Oncle Sam, tels “Versace”, “Fight Night” et “Look At My Dab”.

Face au public en feu, le trio a fait montre d’une entente impressionnante grâce à laquelle il a dominé la scène offrant aux festivaliers une représentation des grands jours. Une osmose qui s’explique sûrement par le lien de parenté des membres du groupe: Quavo et Offset sont cousins, tandis que Takeoff est le neveu de Quavo.

L’intensité du concert est montée d’un cran lorsque les Migos ont chanté leurs tubes les plus connus comme “Pure Water”, “No Label” et “Stir Fry” devant un public exalté chantant aux mêmes rythmes que le trio tout aussi déchaîné.

Entre chacun de ses hits, le groupe a lâché des “We love Morocco” ou encore “We are Morocco”, exprimant sa joie de se produire devant le public marocain ainsi que son amour pour le Royaume.

Le groupe américain s’est fait connaître mondialement en 2013 avec le single Versace. Il est la coqueluche du rap sur les réseaux sociaux grâce à ses de 13 millions d’abonnés sur Facebook et Instagram.

Son dernier opus, Culture II, sorti en 2018, a imposé la formation comme la mégastar du hip hop US. Produit entre autres par Pharrell Williams et Kanye West, l’album contient des featurings avec Drake, Nicki Minaj et Travis Scott.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Festival Mawazine est classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales de la planète. Cet événement reste fidèle aux précédentes éditions, en proposant une programmation toujours plus éclectique, transgénérationnelle et gratuite à 90% de ses festivaliers.

Avec une fréquentation dépassant les 2,5 millions de festivaliers sur 9 jours de concerts et 7 scènes réparties sur les villes de Rabat et Salé, le Festival a été classé au deuxième rang des plus grandes manifestations musicales du Monde.

Proposant une programmation riche et variée qui rassemble des artistes de renommée internationale d’ici et d’ailleurs, Mawazine fait de ses villes hôtes de véritables carrefours des rythmes et traditions musicales de la planète.