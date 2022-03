Trois Marocains figurent sur la liste restreinte du Prix du livre Cheikh Zayed

jeudi, 17 mars, 2022 à 21:34

Abou Dhabi – Les listes restreintes du Prix du livre Cheikh Zayed, dans les catégories “Littérature”, “Jeune auteur” et “Littérature d’enfance et de jeunesse”, dans sa seizième édition, comprennent respectivement, trois écrivains marocains, à savoir Saïd Benkrad, Mustapha Rajouan et Rajaa Mellah.