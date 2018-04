Une troupe palestinienne de Debka chante la paix et la tolérance depuis Essaouira

mardi, 10 avril, 2018 à 11:39

Essaouira – La troupe palestinienne de Debka relevant du Centre l’Aube de la liberté pour la culture et les arts a brillé de mille feux, lundi à l’espace culturel Dar Souiri à Essaouira, le temps d’une soirée éclectique et inédite au cours de laquelle, elle a pu chanter la paix, l’amour et la tolérance.