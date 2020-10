Unesco: Débat de haut niveau sur la diversité et la créativité avec la participation du Maroc

mercredi, 21 octobre, 2020 à 17:06

Paris – L’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), a organisé, mercredi, un débat RésiliArt de haut niveau “célébrant 15 ans de diversité et de créativité”, afin de réfléchir sur les développements survenus dans le secteur de la culture ces dernières années et d’envisager de nouvelles politiques, ainsi que de nouveaux modèles économiques susceptibles de favoriser la diversité et la résilience après la pandémie.