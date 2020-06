Université Mohammed V: une majorité d’étudiants et d’enseignants “plutôt satisfaits” de l’enseignement à distance

mardi, 2 juin, 2020 à 17:37

Rabat – Quelque 71% des étudiants et 84% des enseignants de l’université Mohammed V de Rabat (UM5R) sont “au moins plutôt satisfaits” du dispositif d’enseignement à distance mis en place pour endiguer la pandémie de Covid-19, d’après les conclusions d’une étude réalisée par l’université.

Selon des données de cette étude qui s’est fondée sur deux enquêtes simultanées réalisées à travers deux questionnaires administrés à distance auprès de 8.355 étudiants et 571 enseignants appartenant aux différents établissements de l’université, près de 71% des étudiants sont au moins plutôt satisfaits du dispositif, contre 29% qui sont insatisfaits.

“Plus de 8 sur 10 enseignants sont au moins plutôt satisfaits, alors que moins de 16%, d’entre eux, sont insatisfaits”, indiquent les résultats de cette enquête dont l’objectif consistait à mesurer le niveau de satisfaction et d’adaptation des étudiants et professeurs par rapport au dispositif d’enseignement à distance instauré depuis le 16 mars dernier.

S’agissant du niveau d’adaptation des étudiants et des enseignants de l’UM5R à ce nouveau mode d’enseignement à distance, les résultats révèlent que plus de 70% des étudiants affirment qu’ils n’ont jamais utilisé l’enseignement à distance auparavant, chose qui engendre des problèmes d’adaptation et que 72% des enseignants interrogés confirment qu’ils n’y ont jamais eu recours comme mode d’enseignement avant le confinement.

Les résultats de l’étude montrent, par ailleurs, que 24% des enseignants sondés assurent qu’ils ont bénéficié d’un accompagnement à distance relatif à l’utilisation des outils et plateformes d’enseignement à distance, alors que 34% d’entre eux affirment également avoir bénéficié d’un accompagnement direct de la part de leurs établissements, via des enregistrements vidéo de leurs cours, explique l’université dans un communiqué.

Pour ce qui est des outils de travail, presque 90% des enseignants indiquent avoir eu accès aux outils nécessaires d’enseignement à distance, notamment les adresses et plateformes institutionnelles et les contacts des étudiants.

Concernant les plateformes déployées pour assurer l’enseignement à distance, 7 étudiants sur 10 estiment que les plateformes d’enseignement à distance mises en place par l’université, à savoir ”G-Suit”, ”Microsoft” et ”Moodle” sont faciles à utiliser alors que le reste qualifie l’utilisation de ces dernières de difficile voire même très difficile.

Du côté des enseignants, presque 64% utilisent seulement les deux plateformes institutionnelles (G-suite et Microsoft), et environ 20% combinent ces dernières à d’autres plateformes ou aux réseaux sociaux, alors que le reste utilise seulement des plateformes autres qu’institutionnelles.