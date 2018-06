Valorisation de l’ancienne médina : Fès s’apprête à franchir un nouveau palier de développement

mercredi, 6 juin, 2018 à 11:10

Propos recueillis par Morad Khanchouli.

Fès – La cité Idrisside franchira un nouveau palier de développement, grâce au programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, qui mobilisera une enveloppe budgétaire de 583 millions de DH, a affirmé le directeur général de l’Agence pour le développement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER-Fès), Fouad Serrhini.

Ce programme, qui a été présenté devant SM le Roi Mohammed VI le 14 mai dernier au Palais Royal de Rabat, vient compléter les programmes précédents portant notamment sur la restauration de 27 monuments historiques, achevée en 2016 et le bâti menaçant ruine 2013-2018, ainsi que sur celui relatif à l’aménagement de huit parkings autour de la médina de Fès d’une capacité de 3.600 places, la réfection de la voirie, l’amélioration du paysage urbain, l’adressage de la médina et la mise en place d’un dispositif d’information touristique, a indiqué M. Serrhini dans un entretien à la MAP.

‘’Avec les crédits alloués à ce dernier programme (400 M DH), qui est en phase d’exécution, et au nouveau programme complémentaire (583 MDH), qui s’étale sur la période 2018-2023, la médina se donne les moyens de ses ambitions’’, a-t-il assuré.

Selon le premier responsable de l’ADER, qui assure la maitrise d’ouvrage déléguée de ce grand chantier, les projets inscrits dans le cadre du programme complémentaire sont organisés autour de six axes majeurs.

Le premier concerne la réhabilitation de 11 monuments historiques et lieux emblématiques, avec un budget de 109 MDH. Il s’agit, a expliqué M. Serrhini, de ‘’faire le complément de ce qui a été réalisé dans le cadre de l’ancien programme relatif à la restauration des 27 monuments historiques’’. Il est question à ce niveau de monuments, qui ‘’ne sont pas de la même grandeur’’, mais qui restent tout de même emblématiques.

Il a cité à titre d’exemple la restauration de l’horloge hydraulique, qui a une signification importante par rapport à l’histoire de Fès, le répartiteur d’eau de Boujloud, qui est un ouvrage hydraulique très méconnu et dont la restauration devra permettre de mettre en valeur tout le savoir-faire matériel et immatériel de la question de la distribution de l’eau dans la médina, et les norias, qui ne manqueront pas de constituer, une fois restaurées, un point d’attraction très important pour la population et les touristes.

Le deuxième axe se rapporte à la réhabilitation des lieux de culte. Cinq mosquées et cinq écoles coraniques sont concernées. Le troisième volet, lui, touche aux activités d’artisanat et de commerce traditionnel. Au total, 39 sites (foundouks, draz et espaces de commerce traditionnel) sont ciblés, avec un montant de 172 MDH.

Intitulé ‘’bien-être’’, le quatrième axe touchera 37 sites, dont 30 fontaines, avec un budget de 21 MDH. Quinze autres sites sont concernés dans le cadre du cinquième axe ayant trait à la restauration du bâti qui a un caractère spécial et l’amélioration du paysage urbain. Les crédits y alloués s’élèvent à 95 MDH.

Enfin, le programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès consacre tout un volet à la réhabilitation du site historique de Dar Al Makina, auquel une enveloppe budgétaire de 127 MDH a été consacrée.

Et pour assurer la mise en œuvre de cet ambitieux programme, la convention y afférente signée devant SM le Roi est bien claire, a relevé M. Serrihini.

Au niveau local, c’est un comité présidé par le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, qui se charge de tous les aspects de suivi et de coordination pour pouvoir mener toutes les actions dans les meilleures conditions. Il s’agit des questions de réalisation, de financement, du rythme de travail, de l’état d’avancement et des difficultés retrouvées sur le terrain. L’autre instance de gestion est un comité central présidé par le ministre de l’intérieur et qui englobe tous les départements ministériels partenaires. Ce comité s’attaque à des questions plus stratégiques concernant notamment le financement et les modifications de programmes.

S’agissant de l’impact social du programme complémentaire, l’ADER s’attend à ce qu’il puisse toucher 3.000 emplois, qui englobent ceux existants et à créer dans le cadre du même programme. ‘’Ce qui est important pour la médina de Fès’’, a estimé le responsable, qui a souligné que les questions de l’économie, de l’emploi et de la création de richesse sont cruciales dans le processus de réhabilitation.

Ce n’est pas seulement, a-t-il insisté, un processus de réhabilitation des murs, mais aussi de développement économique et social au sein de la médina.

Globalement, le directeur général de l’ADER a souligné qu’avec ce programme la médina aura pour vocation de jouer le rôle de catalyseur de développement pour la ville. Car, dans le cadre de la philosophie de ces programmes de réhabilitation prônée par le Souverain, ‘’nos villes sont perçues comme un gisement important de culture, de savoir-faire, de patrimoine matériel et immatériel et de savoir-vivre et dans lequel vivent des centaines de milliers de personnes qui méritent d’avoir des conditions de vie décentes sur les plans du logement, des activités, du travail des artisans et des commerçants et de la création de richesse’’, a-t-il expliqué.

‘’L’objectif majeur est de rendre les médinas du royaume beaucoup plus attractives pour la population, notamment la classe moyenne, mais aussi pour les visiteurs’’, a-t-il conclu.

SM le Roi Mohammed VI avait présidé, le 14 mai au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l’ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes.

Le Souverain avait également donné ses Hautes instructions pour élaborer la 3ème phase du programme d’habitats menaçant ruine qui fait partie intégrante du programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe budgétaire de l’ordre de 300 millions de dirhams.