Vernissage à Fès de l’exposition “Carreaux avec Histoire “

jeudi, 24 janvier, 2019 à 12:23

Les problèmes que connait l’Union du Maghreb Arabe (UMA) sont tributaires de la tension qui marque les relations bilatérales entre l’Algérie et le Maroc, a indiqué le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, notant qu’il n’y aura pas d’intégration régionale sans relations bilatérales et avec des frontières fermées.