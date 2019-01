Vernissage à Fès d’une exposition sur les Sultans et les Rois de la dynastie Alaouite

mercredi, 23 janvier, 2019 à 13:46

Fès – Le vernissage d’une exposition sur les Sultans et les Rois de la dynastie Alaouite, une série de portraits réalisés par l’artiste autodidacte, Driss Ahmar Rass, a eu lieu, mardi à la galerie de Mohamed Kacimi à Fès.

Trente-deux portraits peints à l’huile et à l’acrylique sont présentés dans le cadre de cette exposition, organisée par la direction régionale du ministère de la culture de Fès-Meknès en collaboration avec l’association “Couleurs et Arts” de Tahla sous le thème “l’Art, création et citoyenneté”.

Ces tableaux qui donnent à voir les portraits des Sultans et des Rois de la dynastie Alaouite ayant marqué l’histoire du Maroc depuis l’ère de Moulay Ali Chrif, le fondateur, jusqu’à aujourd’hui, meubleront les cimaises de la célèbre galerie de Mohamed Kacimi jusqu’au 30 janvier courant .

Dans une déclaration à la MAP, l’artiste Driss Ahmar Rass a indiqué que cette exposition, fruit d’un long travail, présente au grand public les portraits des Sultans et des Rois de la dynastie Alaouite, qui ont marqué de leur empreinte l’histoire du Royaume au fils des siècles.

Cette exposition qui se veut un voyage à travers la longue et riche histoire du Maroc, s’inscrit, selon l’artiste, dans le cadre de la célébration par le peuple marocain du 75-ème anniversaire de la présentation du manifeste de l’indépendance, un évènement phare de l’histoire du Royaume, qui appelle les générations montantes à tirer les leçons de la citoyenneté positive afin de relever les défis présents et futurs.