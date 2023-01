Vernissage à Casablanca de l’exposition collective “Ombilic’Art”

mercredi, 11 janvier, 2023 à 14:49

Casablanca – Le vernissage de la 1ère édition de l’exposition collective “Ombilic’Art”, qui met à l’honneur six femmes artistes-peintres marocaines, a eu lieu mardi soir à la galerie Myriem Himmich.

Organisée du 11 janvier au 7 février en partenariat avec l’association Solidarité Féminine, l’exposition met à l’honneur les artistes Zineb Mezzour, Fatna Chanane, Nadia Chellaoui, Yasmine Belemlih, Anbar El Mokri et Amal El Fellah.

À l’occasion de l’ouverture de cet évènement, organisée à l’attention de M. Khalil Hachimi Idrissi, écrivain et journaliste, le curateur de l’exposition, Ahmed Lotfeallah, a souligné dans une déclaration à “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, que cette exposition collective féminine regroupe des artistes marocaines de divers styles.

M. Lotfeallah, également écrivain et critique d’art, a expliqué que le thème “Ombilic’Art” reflète symboliquement le lien qui unit chaque artiste à son art, tel le lien unissant une mère à son enfant, d’où le mot “Ombilic”, faisant remarquer qu’arrive un temps où ce lien se coupe.

“Toutes ces artistes sont liées à leur art selon leur style propre, leur technique ainsi que leur couleur. L’exposition met ici en lumière ce lien immuable existant non seulement entre l’artiste et son œuvre mais aussi entre toutes les femmes artistes marocaines”, a-t-il poursuivi.

Cet évènement a également pour objectif de mettre en avant les femmes peintres marocaines afin d’engager des débats entre artistes, public, écrivains et critiques d’arts, a noté M. Lotfeallah.

Pour sa part, la plasticienne Fatna Chanane a indiqué, dans une déclaration similaire, que son art célèbre et magnifie le patrimoine culturel marocain et africain, soulignant que son interprétation de la vie environnante passe à travers l’utilisation de symboles et de signes que l’on retrouve dans les accessoires, bijoux et certains éléments d’architecture.

Pour Mme Chanane, le thème de l’exposition signifie la vie, l’histoire, la culture, le patrimoine et la transmission d’une génération à une autre à travers son art qui met en avant sa passion pour la richesse de la culture africaine.

De son côté, Myriem Himmich, galeriste et directrice artistique de l’exposition, a déclaré que cette exposition regroupe six femmes artistes peintres marocaines sous un titre fort qui est l’”ombilica”, ce cordon ombilical qui représente le lien entre l’artiste et son œuvre.

“Ici, ce cordon représente également le lien entre toutes les femmes artistes que nous avons rassemblé sous ce thème afin d’apporter une force au collectif, tout en s’inspirant les unes des autres, afin de démontrer qu’avec un collectif l’on arrive à se transcender et à se dépasser grâce à cette connexion entre artistes”, a-t-elle ajouté.

La galerie Myriem Himmich est un espace multisensoriel d’art et de culture qui porte non seulement l’art sous toutes ses formes mais aussi l’artisanat et prochainement la littérature. Elle accompagne artistes, créateurs et écrivains pour une mise en lumière de leurs talents et compétences.