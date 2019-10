Vernissage de “C’était en 2040”, une exposition de Moulay Tayeb El Alaoui et sa fille Ikram El Alaoui

samedi, 19 octobre, 2019 à 21:25

Rabat- Le vernissage de “C’était en 2040”, une exposition de deux artistes peintres, Moulay Tayeb El Alaoui et sa fille Ikram El Alaoui, a eu lieu samedi au Royal Golf de Dar Es-Salam à Rabat, en présence d’une pléiade de personnalités du monde culturel et artistique.

S’exprimant à cette occasion, M. El Alaoui a indiqué qu’il s’est inspiré du cinéma et que chacun des tableaux qu’il expose “a sa personnalité, sa date de naissance et son nom”.