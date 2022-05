Vernissage à Rabat de l’exposition “Les portes de l’Espoir” de l’artiste Rachid Lakrichi

mardi, 10 mai, 2022 à 20:21

Rabat, Le vernissage de l’exposition “Les portes de l’Espoir” de l’artiste peintre Rachid Lakrichi, s’est déroulé, mardi en début de soirée à la Fondation Mohammed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation-formation à Rabat.

Cette exposition artistique qui se poursuivra jusqu’au 27 mai, met en exhibition 39 œuvres d’art, peintes à l’issue d’un “processus esthétique basé sur la clef, comme motif portant des messages spirituels”, souligne l’artiste peintre, Mohammed Benhamza, dans une note de présentation de cette exposition.

Par la force de leur symbolisme et la diversité de leurs formes, les clefs de M. Lakrichi sont attractives et impressionnantes. Il s’agit de clefs d’une certaine époque passée, qui connotent une histoire et une mémoire, a écrit M. Benhamza.

L’histoire derrière la clef remonte à 20 ans auparavant, a confié M. Lakrichi au micro de M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, expliquant que, plus jeune, il était passionné par la collection d’anciennes clés.

Au fil des années, “j’ai intégré cette passion dans mes tableaux, portant la clef de sa fonction originale d’ouverture de portes à une nature plus symbolique d’ouverture de portes de l’espoir”, a noté l’artiste, également directeur du Lycée collégial, Abid Al Jabiri.

Par ailleurs, le natif de Ksar El Kebir estime que son outil fétiche est en train de perdre sa fonction à cause de la mondialisation et de la numérisation, assurant, pour autant, qu’il gardera toujours un poids historique.

De son côté, le peintre et critique d’art, Benyounes Amirouche a fait valoir, dans une déclaration similaire, le parcours artistique de M. Lakrichi, marqué par une constante évolution.

Le travail de M. Lakrichi appartient à l’école de l’abstraction lyrique, a expliqué M. Amirouche, mettant en avant le style de construction artistique adopté par le peintre.

La clef, comme motif choisi par l’artiste comporte plusieurs connotations positives, a poursuivi le critique, mettant en valeur la maîtrise artistique de M. Lakrichi, dont la première exposition remonte à 1997.

Créée en juin 2003, la Fondation a pour principale mission d’améliorer les conditions de vie de la famille de l’Éducation-Formation et de contribuer à son bien-être quotidien. Elle déploie également des efforts considérables pour promouvoir le professionnalisme du personnel éducatif et son efficience pédagogique.