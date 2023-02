Vernissage à Rabat de l’exposition “La magie de la géométrie” de Mohamed Amine Melehi

samedi, 18 février, 2023 à 11:30

La 2eme conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat pour la région du Sahel (CCRS) qui a clôturé vendredi soir ses travaux à Addis-Abeba, a recommandé à la Réunion du Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement africains sur le changement climatique (CAHOSCC) et au 36ème Sommet de de l’Union africaine prévu samedi, la prise en compte de ses délibérations dans leurs Rapports respectifs.