Vernissage à Rabat de l’exposition “Mutation(s)” de l’artiste peintre maroco-belge Hamida Ouassini

jeudi, 5 mars, 2020 à 22:20

La réunion du Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, jeudi à Rabat, avec les chefs des partis non représentés au Parlement, a été l’occasion de lancer le “chantier de consultations” sur les prochaines élections, dans le but d’imprimer une nouvelle dynamique à l’action et aux institutions politiques.