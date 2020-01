Vibrant hommage au poète marocain Ismail Zouirik au festival de la poésie arabe de Charjah

lundi, 6 janvier, 2020 à 20:48

Charjah – Un vibrant hommage a été rendu, dimanche soir, au poète marocain Ismail Zouirik, lors de la cérémonie d’ouverture du 18è festival de la poésie arabe de Charjah.

L’hommage rendu au poète marocain aux côtés du poète émirati Talal Salem Al-Sabri, intervient en reconnaissance de son rôle actif dans l’arène poétique et intellectuelle arabe et de son oeuvre poétique distinguée et prolifique.