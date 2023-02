«Vienne à l’écoute du projet de société que le Maroc sait dire et proposer aux autres» (André Azoulay)

samedi, 25 février, 2023 à 15:41

Vienne – «Le Maroc de 2023 avec la profondeur de ses acquis, avec les citadelles qu’il lui reste à conquérir et avec l’exceptionnel consensus de sa société civile autour de toutes ses diversités» ont été au cœur d’une semaine marocaine à Vienne d’une rare intensité, au fil d’une longue série d’entretiens et de conférences d’André Azoulay, Conseiller de SM le Roi.

Invité en Autriche par l’Organisation des Jeunes Leaders Marocains (MML) et Autrichiens (YPN), M. Azoulay s’est notamment entretenu avec les ministres autrichiens de l’Europe et de la Constitution (Katerine Edtstadler), de l’Economie (Martin Kocher), de la Femme et de l’Intégration (Susanne Raab) et de la Jeunesse (Claudia Plakolm).

Au cours de ces séances de travail, le Conseiller de SM le Roi a mis en relief «la cohérence, la spécificité et la modernité sociale du projet de société mis en œuvre par le Maroc».

«Un projet dont nos partenaires seraient bien inspirés de prendre la juste mesure, avec raison et objectivité, s’agissant notamment de la place faite au pluralisme de toutes ses diversités et à la richesse de sa complexité» a souligné M. Azoulay, en rappelant que le Maroc fête en cette fin du mois de février 2023, le 240ème anniversaire de l’établissement de ses relations diplomatiques avec l’Autriche (28 février 1783).

Se félicitant de la visite officielle au Maroc du Chancelier d’Autriche Karl Nehammer (du 27 Février au 01 Mars), M. Azoulay a mis en perspective la «profondeur historique du contrat de confiance et de respect mutuel entre les civilisations marocaines et autrichiennes qui, il y a plus de 2 siècles, faisaient déjà autorité sur la scène internationale».

«Autorité qui connaît aujourd’hui un autre momentum et une nouvelle actualité quand Vienne et les institutions qui y siègent font le choix pendant toute une semaine de prêter l’oreille à ce que le Maroc, fort du leadership spirituel et temporel incarné par SM le Roi Mohammed VI, sait dire et proposer aux autres dans l’espace européen, méditerranéen et sur le continent africain», a-t-il souligné en intervenant devant l’Académie Diplomatique de Vienne, le Forum Autrichien des Relations Internationales ainsi que devant les représentants de la Communauté des Affaires.

Accompagné par Azzedine Farhane, Ambassadeur de SM le Roi en Autriche et de Nadia Bouaida, Présidente de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des affaires islamiques de la Chambre des Représentants, M. Azoulay s’est entretenu avec Heinz Fischer, ancien président autrichien et «compagnon de route de longue date» ainsi qu’avec différentes personnalités de la scène politique autrichienne.