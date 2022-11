Visa for Music: le patrimoine musical marocain, une richesse à valoriser pour soutenir le développement territorial (Experts)

jeudi, 17 novembre, 2022 à 22:28

Rabat – Le patrimoine musical marocain, d’une richesse et d’une diversité exceptionnelles, peut devenir un excellent vecteur de développement territorial, ont souligné des experts, jeudi à Rabat, appelant les pouvoirs publics et les autorités locales à redoubler d’efforts pour protéger et valoriser les différentes expressions de ce patrimoine immatériel d’une valeur inestimable.