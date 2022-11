Visa For Music: trois artistes du Maroc et de l’Afrique en ouverture

mercredi, 9 novembre, 2022 à 17:53

Rabat – Trois concerts d’artistes du Maroc et de l’Afrique ouvriront le bal de la 9ème édition de Visa For Music (Festival et marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient) qui se déroulera du 16 au 19 novembre à Rabat.

“La soirée d’ouverture commencera à partir de 18h00 au Théâtre national Mohammed V de Rabat, avec un discours d’ouverture et trois concerts : Fanie Fayar, belle voix venue directement du fleuve Congo, médaillée d’or de la chanson aux 8èmes jeux de la Francophonie Abidjan-2017, Demi Portion, de son vrai nom Rachid, artiste talentueux, défenseur d’un hip-hop de partage et de transmission et Farid Ghannam, musicien confirmé qui sera accompagné du groupe the Cosmic Carnival”, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

La soirée sera clôturée par un concert de Rokia Bamba de la Belgique, à 00H30 à la Coupole Palais Tazi, ajoute la même source.

Par ailleurs, la conférence de presse de lancement du festival est prévue le 16 novembre à 15h30 au Café la Scène de la Renaissance, précise le communiqué.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce grand événement international dédié aux musiques d’Afrique et du Moyen-Orient est organisé cette année dans le cadre de la célébration de “Rabat Capitale africaine de la culture”.

Créé en 2014, Visa For Music, premier marché professionnel et festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, est une manifestation inédite qui réunit les acteurs de l’industrie musicale marocaine et internationale.