Visa for Music: des experts plaident pour de nouvelles politiques favorisant une meilleure mobilité artistique et culturelle

vendredi, 18 novembre, 2022 à 22:08

Rabat – Des participants à une conférence organisée dans le cadre de la 9ème édition du festival Visa for Music, ont plaidé, vendredi à Rabat, pour l’élaboration de nouvelles politiques et la mise en place de nouveaux mécanismes à même d’assurer une meilleure mobilité des artistes entre les continents, insistant sur la nécessité d’adopter des systèmes de financement efficaces dans ce domaine.

Les intervenants à cette conférence tenue sous le thème: “Repenser la mobilité des artistes et des professionnels des secteurs culturels et créatifs”, ont ainsi mis l’accent sur les principaux obstacles rencontrés en matière de mobilité artistique et culturelle, citant, entre autres, les problèmes liés aux autorisations et accréditations et à l’octroi des visas, le coût élevé des assurances et des billets d’avion, et le non-respect de certains accords internationaux en matière de mobilité.

Ils ont dans ce sens appelé à réfléchir à de nouveaux modes de financement pour la mobilité artistique, regrettant que les artistes soient aujourd’hui amenés à faire des concessions financières pour pouvoir se produire à l’international et retrouver ainsi leur public.

Dans un contexte marqué par les répercussions de la crise pandémique, il est impératif de réimaginer et de trouver des solutions concrètes à la mobilité artistique, ont-ils souligné, faisant remarquer que le concept des concerts hybrides qui s’est développé davantage lors de la période post-covid, ainsi que la digitalisation des concerts et des événements culturels peuvent contribuer à la promotion de la mobilité artistique.

Cette rencontre, marquée par la participation d’une pléiade de professionnels actifs dans les domaines de la production artistique et de la culture, a été l’occasion pour les intervenants d’appeler à la promotion de la diversité culturelle et des échanges culturels, notamment intra-africains.

Placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 9ème édition du festival et marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient “Visa for Music” est organisée du 16 au 19 novembre, dans le cadre de la célébration de “Rabat Capitale africaine de la culture”.

Au programme de cette édition figurent plus de 35 concerts musicaux, 8 conférences et plusieurs workshops mettant à l’honneur la richesse du patrimoine musical africain, avec la participation de quelque 1.200 professionnels.