“Vision de la jeunesse pour le Maroc post Covid-19”, un ouvrage collectif du Gouvernement parallèle des jeunes

mardi, 2 mars, 2021 à 20:13

Rabat – Le Gouvernement parallèle des jeunes (GPJ) vient de publier un nouvel ouvrage collectif intitulé “Vision de la jeunesse pour le Maroc post Covid-19”.

Cet ouvrage de 187 pages, qui a été supervisé par un comité scientifique présidé par le professeur universitaire et ancien ministre Abdeslam Seddiki, est composé de 17 articles scientifiques en langues arabe et française, selon une fiche technique du livre dont copie est parvenue mardi à la MAP.

La publication constitue une plateforme élaborée par des jeunes dans le but de développer des plaidoiries à travers un traitement scientifique des importants défis scientifiques et socio-économiques qui ont émergé dans un contexte pandémique marqué par les transformations dues à la Covid-19 et ce, par le biais d’une panoplie de contributions scientifiques qui permettraient aux différents acteurs chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques d’être informés des préoccupations des jeunes et leurs représentations sur différentes questions liées à la chose publique dans sa relation avec la crise sanitaire, précise le document.

“La réflexion collective sur l’avenir du Maroc après la pandémie de la Covid-19 nous met face à l’acte d’un citoyen jeune et responsable afin de trouver des solutions pour sortir de la crise actuelle, qui a été trompeuse à bien des égards, ce qui aura, sans aucun doute, des effets négatifs dans les années à venir”, souligne le président du GPJ, Ismail El Hamraoui, dans l’introduction de cet ouvrage.

Il a, à cet égard, estimé que le Gouvernement parallèle des jeunes a lancé une initiative pour écrire un livre collectif sur la vision post-pandémique du Maroc aux yeux des jeunes, ayant nécessité un travail de préparation pendant plus de quatre mois, ajoutant qu”à travers cette publication, les jalons des différentes tendances scientifiques qui ont traité de nombreux sujets sous différents angles analytiques sont clairs, mais le dénominateur commun est l’attention portée à la situation post-pandémique au Maroc”.

L’ouvrage traite de questions relatives à l’économie nationale et à l’impact de l’épidémie de la Covid-19, ainsi que de sujets ayant une dimension sociale et culturelle, en plus des aspects liés aux questions de l’intelligence artificielle et de la dimension numérique, de l’éducation, de l’emploi, du tourisme, de l’environnement et de l’urbanisme, a fait savoir M. El Hamraoui, également coordinateur de l’ouvrage aux côtés de M. Amine Essaid.

Il a, par ailleurs, relevé qu’à travers cet ouvrage, le gouvernement parallèle des jeunes a voulu ouvrir un espace scientifique pour la production intellectuelle et créer une discussion prospective pour le futur Maroc afin de faire face aux grands défis auxquels la Nation et ses institutions sont confrontées.

Ce livre collectif tente de répondre aux problématiques qui se recoupent et se chevauchent et qui ont été soulevées pendant cette crise sanitaire. Il se veut aussi l’occasion d’examiner les approches de réformes possibles de l’administration publique, tout en s’arrêtant sur l’interaction du gouvernement pendant la crise et la place de la digitalisation post-Covid19, en plus de ses répercussions économiques.

L’ouvrage dresse, en outre, des solutions possibles à même de surmonter les dysfonctionnements auxquels le Royaume a été confronté dans le contexte pandémique, s’attardant sur les perspectives du modèle de développement escompté et sa capacité à apporter des réponses politiques et socio-économiques et combler les défaillances structurelles.

Cette publication collective est le fruit de plusieurs contributions de jeunes chercheurs et de spécialistes dans divers domaines, sous la supervision d’un comité scientifique qui a veillé sur la sélection des sujets et des articles proposés.