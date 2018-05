Visite académique à Bruxelles d’une délégation d’étudiants en master “Médias et Migrations” de l’ISIC

vendredi, 11 mai, 2018 à 11:51

Bruxelles – Un groupe de dix étudiants de la deuxième promotion du master “Médias et Migrations” de l’Institut Supérieur de l’Information et la Communication (ISIC) a effectué, du 6 au 10 mai, une visite académique à Bruxelles pour échanger avec des responsables européens, des experts et des journalistes sur les différentes questions liées à la migration.