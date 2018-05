“We are Museums” permet d’affirmer la nécessité de renforcer les compétences et les partenariats dans le secteur culturel (directrice de ce forum)

lundi, 7 mai, 2018 à 17:11

Marrakech – “We are Museums”, le forum des professionnels de la culture et de l’innovation, permet d’affirmer la nécessité de renforcer les compétences et les partenariats au niveau global dans le secteur culturel, a souligné lundi, à Marrakech, la directrice de cette manifestation, Claire Solery.