Webinaire samedi sur l’entrepreneuriat culturel

vendredi, 26 juin, 2020 à 15:54

Rabat – Anya et Visa For Music organisent, samedi, un séminaire en visioconférence sous le thème “Entreprendre dans la culture, secteur de la musique”, à l’occasion de la Journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises.