Yanbow Al Kitab nominé pour le prix BOP 2021, décerné par la Foire internationale de jeunesse de Bologne

mercredi, 2 juin, 2021 à 11:21

Entre les appels à la suspension des brevets sur les produits médicaux liés à la lutte contre l’actuelle pandémie, et les plaidoyers pour un renforcement du mécanisme de solidarité internationale COVAX, la mobilisation s’intensifie partout dans le monde en faveur d’une distribution équitable et universelle des vaccins anti-Covid en tant que seul moyen pour enrayer la propagation du virus et favoriser le retour à « la normalité ».