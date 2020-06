Youssoufia : La Direction provinciale de la jeunesse et des sports met en place une programmation riche et diversifiée

lundi, 8 juin, 2020 à 23:55

Youssoufia-La Direction provinciale du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (Département de la jeunesse et des sports) à Youssoufia, a mis en place durant la période du confinement sanitaire une programmation riche et diversifiée dans différents domaines.

Ces activités diffusées via la page Facebook de la Direction provinciale, ont ciblé les enfants, les jeunes et les femmes, en vue d’assurer la continuité de l’activité socio-pédagogique, culturelle et sportive en ces circonstances exceptionnelles.

A cette occasion, la Directrice provinciale du ministère à Youssoufia, Mme Kaoutar Berbich, a souligné dans une déclaration à la MAP, que depuis le 16 mars dernier la direction a adopté un programme riche et diversifié, conformément aux mesures préventives prises par les autorités compétentes pour endiguer la propagation du Covid-19, notant que la continuité de l’activité sportive et culturelle a été l’une des priorités tracées.

Depuis que le gouvernement a annoncé la décision de fermer les établissements d’enseignement et de formation et certains lieux publics et de renforcer les mesures de confinement sanitaire jusqu’à nouvel ordre afin de lutter contre la propagation du coronavirus, la Direction a opté pour la digitalisation en vue d’organiser ses activités, a-t-elle relevé.

Dans ce sens, la Direction s’est inscrite dans des campagnes de sensibilisation autour des dangers de cette pandémie et de la nécessité de rester à domicile et de se conformer aux mesures préventives adoptées en la matière, a-t-elle poursuivi.

De même, la Direction a mis en oeuvre en matière de formation aux clubs de femmes, un programme de suivi de l’opération d’enseignement à distance, en vue de poursuivre l’activité pédagogique en cette conjoncture exceptionnelle.

Ce programme, a expliqué Mme Berbich, a donné des résultats positifs sur tous les niveaux, notamment le volet pédagogique et la formation professionnelle des femmes et ce, dans l’objectif de faciliter leur intégration dans le marché de l’emploi.

S’agissant de la petite enfance, plusieurs activités de sensibilisation en faveur de cette frange ont été organisées autour de la sensibilisation au Covid-19, ses dangers et les moyens de protection contre ce virus, outre la diffusion des cours à travers WhatsApp et Facebook et l’organisation de concours pédagogiques à distance.

Concernant les jeunes, l’Office de la jeunesse et des sports a mené en coordination avec certains établissements et des acteurs de la société civile une série d’activités, de concours et de compétitions (Football, KungFu, psalmodie du Saint Coran, peinture, théâtre, musique…).