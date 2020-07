Zerhoun: La manifestation “Couleurs de Beni Ammar” du 06 au 09 août prochain

mercredi, 22 juillet, 2020 à 17:05

La mortalité de poissons constatée au niveau du lac de la réserve de Sidi Boughaba (province de Kénitra) est due principalement au manque d’oxygène dans les eaux du lac, accentué par l’augmentation de la température et de la salinité des eaux et la baisse du niveau des eaux du lac, indique le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts.