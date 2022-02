Accord de coopération entre le CNDH et le Conseil libyen des droits de l’Homme

vendredi, 25 février, 2022 à 18:33

Rabat – Un accord de coopération a été signé, vendredi à Rabat, entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil national des libertés publiques et des droits de l’Homme de Libye.

L’accord, paraphé par la présidente du CNDH, Amina Bouayach, et son homologue libyen Omar Hamad Attiyallah Hijazi, vise à jeter les bases d’une action commune et des mécanismes de concertation, en vue de favoriser la promotion et la protection des droits humains dans les deux pays.

Aux termes de cet accord, les deux institutions s’engagent à échanger leurs expériences, à collaborer sur les questions d’intérêt commun et à œuvrer de concert pour identifier et initier des activités conjointes dans les domaines relevant de leur compétences respectives.

Elles conviennent, en outre, de mener certaines actions communes dans le cadre de partenariats avec les mécanismes des droits de l’Homme de l’ONU et de l’Union africaine, ainsi qu’avec tout autre forum de même nature aux plans arabe, continental et international.

Dans une déclaration à la MAP, M. Attiyallah Hijazi a souligné que cette rencontre, tenue à l’invitation de la présidente du CNDH, vise à tirer parti de l’expérience marocaine dans ce domaine, considérant que l’institution marocaine occupe une place de choix au niveau des pays arabes et même à l’échelle internationale.

“Nous sommes heureux car nos frères marocains se montrent disposés à partager leurs expériences. Nous nous sommes rendus ici pour constater de visu la totale volonté du Royaume du Maroc de contribuer à la stabilisation de la situation des droits de l’homme en Libye, qui s’emploie à développer cet aspect”, a-t-il dit.

Le Conseil libyen des libertés publiques et des droits de l’homme s’active pour revitaliser la question des droits de l’Homme dans le pays, avec le soutien de la Chambre des représentants, du Conseil des ministres et des gouvernements successifs, a-t-il assuré, estimant que la réalisation de cet objectif “requiert de s’inspirer d’une expertise internationale et c’est ce que nous avons trouvé auprès de nos frères du Royaume du Maroc”.

Au cours de la signature de l’accord de coopération, Mme Bouayach s’est dite convaincue que la visite de la délégation libyenne “ne manquera pas de donner de l’allant aux liens privilégiés entre nos deux institutions, au service des droits de l’Homme et de leur renforcement dans nos deux pays frères”.

Elle a salué le travail inlassable du Conseil libyen pour asseoir les fondations d’une institution nationale des droits de l’Homme, en contribution à la stabilité de la Libye, espérant que le partage d’expériences le qualifiera à jouer un rôle clé dans la gestion de la transition démocratique et la consécration de l’Etat de droit dans ce pays.

Le programme de la visite de la délégation libyenne dans le Royaume (25/28 février) comprend des visites de terrain dans des centres de détention, des séances et des présentations sur la justice transitionnelle au Maroc, le traitement des plaintes, la préparation de rapports, le suivi des violations, la classification et l’accréditation des institutions nationales des droits de l’Homme aux Nations Unies.