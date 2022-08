Casablanca: Clôture des travaux d’un atelier de simulation conjointe d’enquête et de procès entre le Maroc et le Niger

samedi, 6 août, 2022 à 12:00

Casablanca – Les travaux d’un atelier portant sur une simulation conjointe d’enquête et de procès entre le Maroc et la république du Niger dans les affaires de traite de personnes et de trafic illicite de migrants ont été clôturés, vendredi à Casablanca.