La CMIDH plaide pour un modèle de développement basé sur les valeurs universelles des droits de l’Homme

mercredi, 26 février, 2020 à 18:30

Rabat – La Coalition marocaine des instances des droits humains (CMIDH) a plaidé, mercredi à Rabat, pour un nouveau modèle de développement élaboré sur la base des valeurs universelles des droits de l’Homme.

La coalition, regroupant 22 instances et organisations de défense des droits humains, a relevé lors, d’une conférence de presse consacrée à la présentation de son mémorandum concernant le nouveau modèle de développement, que ce modèle exige une véritable volonté politique pour la mise en place d’un nouveau pacte en vue d’aborder un avenir meilleur.

La coalition a insisté sur la mise en oeuvre des engagements du Maroc dans le domaine des droits de l’Homme, notamment la ratification de toutes les conventions y afférentes, ainsi que les protocoles annexes.

Elle a, également, plaidé pour la levée de toutes les réserves à l’égard de ces conventions, particulièrement en ce qui concerne l’instauration de l’égalité homme-femme, dans le cadre de la citoyenneté complète.

Ces ONG ont, aussi, appelé à harmoniser les législations nationales avec les principes et dispositions des conventions internationales et la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution, notamment le chapitre relatif aux droits et libertés fondamentaux et l’élaboration des dispositions juridiques démocratiques devant permettre à la société civile de jouer son rôle constitutionnel en matière de présentation des pétitions.

Les ONG appellent, aussi, à une révision radicale des fondements de la politique pénale, en vue de protéger l’arsenal juridique et judiciaire et les conditions d’un procès équitable, outre la préservation du droit d’accès à l’information.

La coalition lie, de même, le succès du nouveau modèle de développement au respect des droits économiques, sociaux et culturels, du droit à un environnement sain et au développement durable, considérant que le véritable développement doit se baser sur la protection de la richesse nationale et des valeurs humaines nobles inspirées du patrimoine mondial humanitaire.