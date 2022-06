Le CNDH participe au 27è SIEL avec un stand placé sous le signe “Expressions de la vérité”

jeudi, 2 juin, 2022 à 18:18

Rabat – Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) participe à la 27è édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisée du 2 au 12 juin à Rabat, avec un stand de 200 m2 placé sous le signe “Expressions de la vérité”.

Ainsi, les visiteurs du Salon pourront visiter le stand du CNDH, érigé en espace ouvert et inclusif avec des activités axées autour des développements et questions majeurs formant l’essentiel des plaidoyers du Conseil, indique un communiqué du CNDH.

De même, le stand offre à ses visiteurs des activités principales quotidiennes autour des thématiques “débats et dialogues”, “un jour, un livre”, “l’invité du stand”, “expressions artistiques”, en plus d’une séance matinale consacrée aux enfants et leurs expressions des droits.

Citée par le communiqué, la présidente du Conseil, Amina Bouayach, a indiqué que le SIEL sera une occasion pour le CNDH de s’interroger sur de nouvelles pratiques au service de la lutte pour l’égalité et le respect des droits humains.

Pendant une dizaine de jours, le stand du Conseil abritera plus de 40 activités, encadrées par des experts et acteurs marocains et étrangers (environ 100 intervenants), en plus des contributions des partenaires institutionnels et de la société civile, nationaux et internationaux.

Ainsi, des sujets tels que le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la culture, le droit au développement, la mémoire collective et l’histoire, la migration, l’intelligence artificielle, la citoyenneté digitale, les villes inclusives, le patrimoine marocain et les cultures africaines seront les axes principaux des discussions et débats au sein du stand du CNDH, relève le communiqué.

Le stand du CNDH abritera également des rencontres ouvertes pour présenter des critiques et des nouvelles publications en relation avec des questions d’actualité dont les droits humains, droits des femmes et de l’enfance, le système de santé, les droits des migrants, la scolarisation des enfants en situation de handicap, l’abolition de la la peine de mort, l’héritage amazigh et sahraoui, l’héritage africain et la mémoire.

En plus de présenter des activités artistiques (expositions, peintures, poésie, théâtre …) plaidant pour l’abolition de la peine de mort et la lutte contre les violences contre les femmes et les filles et pour les droits des étrangers et des immigrés, l’enfance, l’héritage hassani, la mémoire, et l’image de l’Afrique, le stand du CNDH donnera la parôle aux enfants des différentes régions du Royaume, lors d’un rendez-vous quotidien pour les écouter et de leur donner l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations, à travers la parole, l’art et la culture, conclut le communiqué.