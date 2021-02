Le CNDH réitère sa position pour l’abolition de la peine de mort

mercredi, 24 février, 2021 à 18:36

Genève – La présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, a réitéré la position “claire et constante ” du Conseil pour l’abolition de la peine de mort, considérée comme “l’une des atteintes les plus graves au Droit à la Vie, ce droit originel, suprême et absolu sans lequel aucun droit, aucune liberté, aucune justice ne peut exister”.