La Coalition marocaine contre la peine de mort tient son AG sous le signe de la mobilisation continue

samedi, 19 janvier, 2019 à 9:53

Rabat – Les travaux de la 5ème assemblée générale de la Coalition marocaine contre la peine de mort se sont ouverts, vendredi à Rabat, sous le signe “Mobilisation continue pour l’abolition de la peine de mort”.

Les travaux de cette rencontre de deux jours sont consacrés à plusieurs thématiques, notamment “Les engagements des États de la région-résolution moratoire, OP2, PIDCP”, “Utilisation et suivi des recommandations des mécanismes internationaux – EPU” et “Exposé et partage d’expérience: Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie”.