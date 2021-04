La Commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat tient sa deuxième réunion ordinaire

dimanche, 11 avril, 2021 à 12:48

Casablanca – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Casablanca-Settat a tenu samedi à Casablanca sa deuxième réunion ordinaire, conformément aux dispositions de la loi relative à la réorganisation du Conseil National des Droits de l’Homme et son règlement intérieur.

Dans une allocution à l’ouverture de cette réunion, la présidente de la commission régionale des droits de l’Homme de Casablanca-Settat, Mme Saadia Ouaddah, a souligné que cette réunion constitue l’occasion de présenter les résultats des travaux de la Commission depuis l’installation de ses membres, ainsi que les réalisations accomplies conformément au programme d’action stratégique approuvé.

Selon un communiqué de la commission, Mme Ouaddah a également indiqué que la commission avait entamé ses travaux conformément aux attributions qui lui sont conférées, dans un contexte particulier et difficile marqué par les effets de la pandémie de Covid-19.

Mme Ouaddah a assuré que la commission a continué à recevoir et à traiter les plaintes qui lui ont été adressées, à suivre la situation de certains détenus, observer certains procès et mouvements de protestation, suivre la situation des immigrés et des réfugiés dans la région, ainsi que le phénomène de violence à l’égard des femmes qui a été exacerbé par la pandémie.

Elle a ajouté que la commission a œuvré en vue de jeter les bases d’une action conjointe avec les acteurs régionaux institutionnels et civils par le biais de partenariats avec les intervenants intéressés par les questions de droits de l’Homme afin de mettre en œuvre les principes d’une approche participative et de travail institutionnel dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, et assurer une évaluation et un suivi effectif des droits dans les politiques publiques au niveau régional.

Selon le communiqué, l’ordre du jour de cette réunion a été consacré à trois points relatifs à la présentation des résultats des travaux des trois commissions permanentes relevant de la Commission dans les domaines de la protection et de la promotion des droits de l’Homme, le suivi des droits de l’Homme dans les politiques publiques régionales, la présentation des activités de la Commission régionale, ainsi que deux projets de rapports thématiques.

La réunion a été sanctionnée par l’approbation de deux projets de rapports thématiques relatifs aux « problématiques des inondations à Casablanca » et à « l’entrepreneuriat et aux droits de l’Homme dans la région Casablanca-Settat, que la commission va œuvrer en vue de leur réalisation.