La CRDH de Drâa-Tafilalet tient samedi sa huitième réunion ordinaire

jeudi, 16 mars, 2023 à 22:37

Errachidia – La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Drâa-Tafilalet tiendra, samedi prochain à Errachidia, sa huitième réunion ordinaire, conformément à la loi 15-76 relative à la réorganisation du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

Cette réunion intervient dans le cadre aussi des articles 35 et 36 du règlement intérieur du CNDH, ainsi que de la mise en œuvre du plan d’action de la CRDH de Drâa-Tafilalet pour l’année en cours.

A l’ordre du jour de cette session, figure la présentation du bilan d’étape de l’action des comités permanents de la commission régionale, réalisée entre les deux sessions, dans le but de l’examiner et l’enrichir.

Le programme de cette réunion porte sur la présentation et l’adoption du plan d’action de la deuxième session de la CRDH au titre de l’année 2023.

Il sera question, en outre, de partager les conclusions des rencontres et des formations organisées à l’initiative du Conseil national des droits de l’Homme.

Les Commissions régionales des droits de l’Homme ont pour missions d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des droits de l’Homme au niveau régional et de recevoir les plaintes relatives aux allégations de violations des droits de l’Homme qui leur sont adressées. Elles élaborent des rapports spéciaux ou périodiques sur les mesures prises pour le traitement des affaires et des plaintes à caractère régional ou local.

Ces commissions assurent également la mise en œuvre des programmes et des projets du CNDH en matière de promotion des droits de l’Homme et ce, en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés au niveau de la région, dont notamment les associations œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme et les observatoires régionaux des droits de l’Homme.