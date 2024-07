Entretiens à Rabat entre le président de l’Observatoire national du développement humain et la représentante de l’UNFPA au Maroc

jeudi, 25 juillet, 2024 à 18:30

Rabat – Le président de l’Observatoire national du développement humain, Othman Gayer, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la représentante du Fonds des Nations-Unies pour la population (UNFPA) au Maroc, Marielle Sander, des moyens de renforcer la coopération entre le Royaume et cette agence onusienne en matière de promotion de la condition de la femme et de l’égalité des genres.

La rencontre a été aussi l’occasion d’évoquer les efforts du Royaume dans le domaine de la promotion des droits humains et de l’égalité des genres, ainsi qu’en matière de consolidation des droits des femmes et des filles, entre autres.

A cette occasion, le président de l’Observatoire a mis en avant les mesures prises dans le cadre du chantier Royal de l’État social, à même de contribuer à consolider les droits maternels et de prise en charge des enfants, ainsi que la promotion d’une paternité positive.

Il a réitéré l’engagement du gouvernement dans la dynamique d’adoption de politiques de population fondées sur l’égalité des genres, qui sont en mesure de garantir l’accès total aux services de protection sociale et les droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive pour tous.

M. Gayer a relevé, par ailleurs, que la généralisation de la protection sociale et la mise en place du Registre national de la population et du Registre social unifié sont en mesure de fournir une base d’appui aux transformations que connaît le pays, dans le cadre d’une transition démographique aux multiples défis.

De son côté, la représentante de l’UNFPA a indiqué que le Maroc dispose d’une vision de développement globale qui représente un modèle à suivre et une expérience avancée pouvant être partagée avec les pays arabes et africains.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Sander a noté que le Royaume a réussi, grâce au nouveau modèle de développement, à assurer un développement dans l’ensemble de ses provinces, faisant en sorte que personne ne soit laissée de côté, y compris les femmes, les jeunes et les enfants.

Et d’évoquer les partenariats liant l’UNFPA et le Royaume du Maroc, notamment au niveau du ministère de la Santé et de la protection sociale et du ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, départements avec lesquels l’agence onusienne œuvre pour améliorer la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et des femmes et promouvoir la situation des femmes victimes de violence.