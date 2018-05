Evénements de Gaza : les ambassadeurs arabes à l’ONU réclament une enquête transparente et indépendante

mardi, 15 mai, 2018 à 17:47

New York (Nations-Unies) – Les ambassadeurs de plusieurs pays arabes à l’ONU ont appelé, mardi à New York, à une enquête transparente et indépendante sur le massacre survenu la veille à Gaza, dans lequel une soixantaine de civils palestiniens ont été tués par les tirs des forces israéliennes et des centaines d’autres blessés.