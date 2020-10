La famille de la Résistance à Smara dénonce les provocations désespérées du “polisario”

mercredi, 21 octobre, 2020 à 18:03

Laâyoune – La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération dans la province de Smara a dénoncé les actes de provocation désespérés menés récemment par le “polisario” et son parrain, l’Algérie, visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du Royaume et à ses acquis constitutionnels et en matière de droits de l’Homme.

Dans un communiqué parvenu mercredi à la MAP, la famille de la Résistance exprime sa “ferme condamnation” suite à l’annonce faite par des individus, qui prétendent indûment la défense des droits de l’Homme, de la création à Laâyoune d’une entité fantoche hostile à l’unité territoriale du Maroc.

Elle note que ce genre d’actes constituent “une provocation des sentiments de tous les Marocains et atteste de la faiblesse et de la fausseté des allégations véhiculées par +le polisario+ et son mentor algérien au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume”.

La même source dénonce aussi les manœuvres du “polisario” visant à mettre en péril la stabilité, la stabilité et la dynamique de développement que connait la région à travers les tentatives d’obstruer la circulation civile et commerciale et la liberté de mouvement au post-frontière El Guerguerat.

L’objectif de ces gesticulations est de porter préjudice aux intérêts stratégiques du Royaume avec les pays d’Afrique subsaharienne, soulignent les anciens résistants et membres de l’Armée de libération, tout en réitérant leur attachement à la Be’ia à SM le Roi Mohammed VI et au glorieux trône alaouite.

Grâce à la Haute sollicitude de SM le Roi, les provinces du Sud du Royaume jouissent de la sécurité, de la stabilité, du développement socio-économique soutenu, en plus de la promotion de la démocratie, des libertés et des droits de l’Homme, relève le communiqué.

Partant de sa forte conviction quant à la justesse de la cause nationale, la famille de la résistance réaffirme son engagement inconditionnel en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi, soulignant son appui au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine en vue de mettre fin à ce conflit artificiel.